Mensen van dak gered bij brand in woningcomplex Huizen

HUIZEN - In een wooncomplex voor jongeren aan de Huizermaatweg in Huizen heeft even voor het middaguur een korte, maar felle brand gewoed. Daarbij moesten mensen van het dak worden gered, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws.

Er kwamen veel brandweerwagens op het vuur af, omdat er meerdere mensen in het gebouw zouden zitten toen de brand uitbrak. "Het ging ook nog eens om een gebouw met een complexe structuur, dus daar moesten we even goed naar kijken", vertelt de woordvoerder.

Sommige bewoners klommen op het dak om uit de rookontwikkeling te blijven. Via een ladder konden zij veilig naar beneden komen. De brand was snel onder controle; niemand raakte gewond.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.