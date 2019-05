Nico (61) traint voor de Elfstedentocht, ook op Hemelvaartsdag

HOOGWOUD - Ook op Hemelvaartsdag maakt Nico Konijn geen uitzondering wat betreft krachtinspanning, want drie keer in de week moet er getraind worden voor de Elfstedentocht. Niet op de schaats, maar zwemmend, zodat hij kan meedoen met Maarten van der Weijden.

Terwijl Maarten voor de complete 200 kilometer gaat, is Nico één van de deelnemers die in elke stad twee kilometer meezwemt, dus 22 kilometer in totaal. Samen met zijn trainingsmaat Goos Blauw trekt hij van 21 tot en met 24 juni met een camper door Friesland.



'Waar ben je mee bezig?'

"Sommigen zeggen: 'waar ben je mee bezig op je 61e?'. Maar ik ben verliefd geworden op de Elfstedentocht", vertelt Nico. "Ik heb de tocht in 2011 geschaatst, en heb vorig jaar Maarten van der Weijden bekeken in West-Friesland. Hij is een zwemheld, dus vind ik het prachtig dat ik dit jaar mee kan doen."

Lees ook: Zwemmer Maarten van der Weijden doet nieuwe poging Elfstedentocht

Maar natuurlijk is het Nico ook te doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Zijn doel was 1.500 euro, maar nu al staat de teller op 1.920 euro. Er kan nog steeds gedoneerd worden.

Lees ook: Trainingsrondje Van der Weijden voor Elfstedentocht 'verloopt goed'

"Mijn beide ouders zijn overleden aan kanker, en ook een goede vriendin op 52-jarige leeftijd. Nu heeft de man van een collega ook weer kanker", legt Nico uit. "Daar zwem ik eigenlijk voor, dat grijpt me heel erg aan. De uitdaging vind ik mooi, maar ik doe het vooral voor de mensen en KWF Kankerbestrijding."