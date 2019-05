Vanavond bij NH Nieuws: documentaire 'Ons Café'

WESTBEEMSTER - Het scheelde maar een haartje of buurtcafé de Kerckhaen in Westbeemster was een appartementencomplex geworden. Beemsterlingen trokken echter massaal hun portemonnee en redden hun kroeg. NH Nieuws zendt vanavond een documentaire over dit bijzondere buurtproject.

Hannah Grout en Dennis Jongeling volgden de kroeg voor een project voor de School voor Journalistiek. Ze zagen snel wat de Kerckhaen voor Westbeemster betekent.

Daaruit kwam onderstaande documentaire, die vanavond op tv bij NH Nieuws wordt uitgezonden, maar nu al online te bekijken is: