BOA mishandeld door man die in voetgangersgebied fietst

HOORN - Een medewerker van de gemeente Hoorn is gistermiddag op het Betje Wolfplein mishandeld door een 30-jarige man. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) werd meerdere keren in zijn gezicht geslagen.

De BOA was met een collega bezig met een actie tegen fietsers die in een voetgangersgebied reden. Toen zij een man wilden aanspreken die deze overtreding maakte, negeerde hij het stopteken van de toezichthouders en reed hij door.

Meerdere klappen

Even verderop kon de man alsnog tot stoppen worden gebracht. Toen de man begreep dat hij werd bekeurd, trapte hij plotseling tegen de fiets van de BOA. Daarna deelde hij meerdere klappen uit.

De agressieve man ging er rennend vandoor via de spoorwegovergang op de Maasweg. Toen de spoorbomen dicht gingen, moesten de toezichthouders hun achtervolging staken. De BOA is nagekeken door ambulancepersoneel.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar de verdachte man van tussen de 25 en 30 jaar. Hij is tussen de 1.70 en 1.75 meter lang, heeft een donkere huidskleur, kort haar en droeg een groen trainingspak met een capuchon. Hij liep op badslippers en had 'oortjes' in. Mensen die iets gezien hebben of weten wie de man is, wordt gevraagd te bellen met 0900-8844.