Meerdere schoten gelost in Amsterdam, aanleiding nog onduidelijk

AMSTERDAM - Aan de Bernard Shawsingel in Amsterdam-Zuidoost is vannacht meerdere malen geschoten. Daarbij vielen geen gewonden. Wat het doelwit van de schietpartij was, is nog onduidelijk.

Rond 03.15 uur werd er zo'n drie keer geschoten. Bewoners van de buurt Venserpolder werden hierdoor wakker en belden 112. Aangekomen op de locatie vond de politie geen slachtoffers of verdachten. Wél werden er een aantal kogels aangetroffen in de straat.

De Forensische Opsporing is vervolgens onderzoek gaan doen op de locatie. De aanleiding en het doelwit van de schietpartij zijn nog onduidelijk.