Herdenking Marwan massaal bezocht: "Alsof je je eigen broertje verliest"

HILVERSUM - Meer dan duizend mensen bezochten vanavond de herdenking voor de 15-jarige Marwan. De scholier is door een onbekende oorzaak overleden, maar er wordt door naasten gesproken over zelfmoord. Er werden massaal witte bloemen gelegd op het grasveldje vlakbij het ouderlijk huis van de omgekomen jongen.

De dood van Marwan komt hard aan bij de inwoners van Hilversum. "Het is alsof je je eigen broertje verliest, maar voor de ouders en familie is dit natuurlijk nog veel erger," aldus Zaki Zannouti, een goede kennis van de familie. "Ik hoorde als een van de eerste wat er was gebeurd. Toen hoorde ik ook gelijk van omstanders: hij werd gepest. We weten het nu niet precies, maar het lijkt op suïcide."

'Vrolijke jongen'

Via Facebook organiseerden bekenden van Marwan spontaan een herdenking. Bezoekers brachten massaal witte bloemen ter nagedachtenis aan de - volgens velen - 'vrolijke en vriendelijke jongen'. Iets wat ook Zannouti beaamde. Meerdere aanwezigen bevestigen tegen NH nieuws dat Marwan gepest zou worden.

Burgemeester Pieter Broertjes was aanwezig om te laten zien "dat de gemeente meeleeft". De burgemeester heeft aangegeven dat hij contact gaat opnemen met de school, om te kijken of er sprake is van een incident, of dat er meer aan de hand is.

Geen onderzoek

Over de doodsoorzaak blijft twijfel bestaan. De politie vertelde vanmorgen aan NH Nieuws dat het voor hen duidelijk is dat het geen misdrijf betreft, maar dat ze wel onderzoek doen of het om suïcide gaat of een noodlottig ongeval. Nu blijkt dat dat onderzoek er toch niet komt. "Het is duidelijk dat er geen sprake is van een misdrijf en of het om zelfmoord of een noodlottig ongeval gaat, zal nooit duidelijk worden", aldus een woordvoerder.

Hulpsite Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.