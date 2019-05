Vies klusje: speuren in Noord-Hollands afval naar verspild voedsel

HILVERSUM - Hoeveel goed voedsel gooien we met z’n allen weg? Met die vraag duiken onderzoekers in Hilversum de komende maanden vrijwillig in ons afval. Wat ze allemaal vinden aan nog eetbare levensmiddelen zal je verbazen.

In een loods van de Grondstoffen en Afvaldienst (GAD) in Hilversum is onderzoeker Arno Vlooswijk druk bezig om opgehaald vuilnis te verwerken. Gekleed in witte overal, met beschermingsbril voor zijn ogen en mondkapje om de nek, heeft hij de schone taak om door dat afval heen te gaan. Het is onderdeel van een onderzoek naar voedselverspilling dat elke drie jaar wordt gehouden op initiatief van het voedingscentrum.



Arno sorteert, weegt, scant en noteert alles heel nauwkeurig. "Alles wat met eten te maken heeft, sorteren we. Zo krijgen we een beeld van wat er ongeveer weggegooid wordt en hoeveel het is." Hij kijkt nergens van op, maar kan niet wennen aan het feit dat mensen ongeopende verpakkingen weggooien en dat komt hij met regelmaat tegen. "Dat vind ik gek."



Chique wijk, duurder voedsel

Het vuilnis dat in Hilversum wordt onderzocht komt uit dertien verschillende wijken uit het hele land, waaronder wijken in Blaricum, Venhuizen en Amsterdam. Die zijn zo uitgezocht dat het een goede doorsnede is. Per wijk wordt de inhoud van de zakken en bakken van tien huishoudens onderzocht. "Doel is te kijken hoeveel eten een Nederlander jaarlijks weggooit", legt directeur van het onderzoeksbedrijf Frits Steenhuisen uit.



"De verschillen tussen huishoudens zijn groot. Sommige gezinnen gooien alles weg. In andere zakken tref je bijna niets aan", aldus Arno. In een chiquere buurt worden 'duurdere dingen weggegooid', maar voor het aantal kilo’s hoeft het geen verschil te maken.



Gefronste wenkbrauwen

Frits haalt het vuilnis en GFT-afval dat doorzocht wordt zelf op. Dat doet hij met een een vrachtwagentje van een verhuurbedrijf op vooraf geselecteerde adressen. Dat zorgt regelmatig voor gefronste wenkbrauwen als hij en niet een vuilniswagen de bakken leegt. "Dan staan er mensen voor het raam te kijken wat ik doe. Ze komen ook wel eens naar buiten om het te vragen. Dan leg ik het uit", vertelt hij.



33 kilo goed eten weggegooid

Wat Arno vervolgens aantreft aan nog eetbaar voedsel, is veel. Hoe dat er uitziet is te zien op een tafel in de loods, waar hij een deel van zijn vondsten sorteert. Genoeg voor een ontbijt, lunch en avondmaaltijd en dat in veelvoud. "Dit is verzameld van de afgelopen dagen."



Frits: "De helft van het gewicht bestaat uit brood, groenten en fruit. Hele mandarijntjes, broden en bloemkolen." Het resultaat van het vorige onderzoek in 2016 is veelzeggend. 'Er werd 62 kilo keukenafval aangetroffen, waarvan 33 kilo etensresten is. Dat had nog opgegeten kunnen worden." Die aantallen zijn per persoon per jaar.



In bad

Het is de vierde keer dat het onderzoek wordt gehouden. De hoeveelheid aangetroffen verspild voedsel daalt wel licht sinds 2010, maar volgens Frits nog onvoldoende om er conclusies aan te kunnen verbinden. "Hopelijk kunnen we na deze keer zeggen dat het veel minder is." Het onderzoek duurt nog tot juli en dan zijn de onderzoeksresultaten na de zomer bekend.



Arno is dus nog even bezig met zijn vieze klusje, maar het het graaien in het huisvuil van anderen went en het dient ook nog een hoger doel. "Het draagt wel bij aan het op de kaart zetten van voedselverspilling, dat helpt." En als hij thuiskomt? Lachend: "Dan ga ik bad."

Tips tegen voedselverspilling

Arno en Frits zijn allebei heel bewust wat ze aan voedsel kopen en weggooien. Een houdbaarheidsdatum zegt niet alles. Het advies is om je eigen zintuigen goed te gebruiken om te beoordelen of iets nog eetbaar is. Voor meer tips van Frits kijk hieronder de video en lees de zeven tips van het voedingscentrum.