Politie vindt honderden wietplanten in verborgen ruimte van loods

HEERHUGOWAARD - De politie heeft gisteren een wietplantage ontdekt in een bedrijfsloods aan de Einsteinstraat in Heerhugowaard. De verdachte loods werd eerst opgemerkt vanuit een politiehelikopter, bij nader onderzoek bleek dat er 240 planten achter een verborgen deur verstopt zaten.

Al eerder was een melding binnengekomen dat er in de loods hennep zou worden verbouwd. Vanuit een politieheli werden warmtebeelden gemaakt. Hieruit bleek dat het dak van de loods aanmerkelijk meer warmte uitstraalde dan vergelijkbare panden in de omgeving.

Achter koelkasten

In de loods vond de politie een ruimte van ruim twintig vierkante meter. De ruime was toegankelijk via een deur die achter koelkasten was verborgen. De politie nam de hennep en de bijbehorende apparatuur (lampen, filters e.d.) in beslag.

De huurder van het pand was tijdens de inval niet aanwezig. Hij zal zich later bij de politie moeten melden.