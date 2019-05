Schoten gelost op club in Amsterdam-Oost

AMSTERDAM - Afgelopen vrijdagnacht is de Harbour Club aan de Cruquiusweg in Amsterdam-Oost meerdere keren beschoten. Uit camerabeelden blijkt dat iemand op een scooter de schoten heeft gelost. Dat gebeurde even voor 3.00 uur die nacht, de politie zoekt getuigen.

Voordat er werd geschoten is de scooter waarschijnlijk een aantal keer langs de Harbour Club gereden. Uit de camerabeelden blijkt dat het gaat om een donkerkleurige scooter met een donkere laadbak, die veel gebruikt wordt door maaltijdbezorgers.

Getuige

Een buurtbewoner liet zaterdag aan AT5 weten dat hij heeft gezien wat er gebeurde toen hij die nacht een sigaretje stond te roken op zijn balkon. 'Ik zag een man in het zwart op een zwarte koeriersbrommer en dat er door hem schoten werden gelost.'

Onderzoek

Pas 12 uur later werd de boel door de politie afgezet voor onderzoek. AT5 heeft zaterdag en zondag de politie hierover gebeld, maar toen konden de dienstdoende woordvoerders niet bevestigen dat er was geschoten op de Harbour Club.

De politie zoekt mensen die meer weten van de toedracht of mogelijk iets gezien of gehoord hebben.