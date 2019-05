Slachtoffer van gewelddadige Beverwijkse jeugdbende in Pilotenbuurt ernstig bedreigd

BEVERWIJK - Een slachtoffer van de beruchte agressieve jeugdbende in de Pilotenbuurt wordt na zijn aangifte van zware mishandeling, bedreigd door een van de bendeleden. Begin april stond er voor de deur bij het slachtoffer zelfs twee dagen een politiewagen en was er ook cameratoezicht bij zijn woning.

"Ongelooflijk dat deze bende gewoon door kan gaan", vertelt het slachtoffer tegen NH Nieuws. De Heemskerker wil zijn verhaal anoniem vertellen. Eerst de mishandeling waarbij hij door zo'n 8 man van de gewelddadige groep van zijn fiets werd getrokken en met vechtsporttechnieken tegen de grond werd gewerkt. Daarna de bedreigingen. De jongen liep door het geweld totaal negen kneuzingen in zijn gezicht op.

Na de aangifte van het slachtoffer wordt een van de bendeleden opgepakt en verhoord. Niet lang daarna wordt hij bedreigd door deze verdachte, die het verloop van de zaak in vrijheid van de rechter-commissaris mag afwachten. Zo bevestigde ook het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws. Het slachtoffer: "Het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat ze nog gewoon vrij rond kunnen lopen. Die gozer hadden ze natuurlijk gewoon vast moeten laten zitten."

Samenscholingsverbod

Op 14 februari stelde de burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit, een samenscholingsverbod voor de wijk en omgeving in. Dat volgde na een reeks van negentien geweldsmisdrijven en vernielingen. "Ik zie een ongekende brutaliteit", zei de burgemeester toen over de groep. "De politie werkt met maximale aandacht aan de zaak", zo verzekerde hij.

Van de politiebeveiliging voor de deur is na begin april geen sprake meer, wel cameratoezicht. Het slachtoffer maakt zich grote zorgen over zijn veiligheid. "Slapen doe ik wel na alle vermoeidheid, maar op straat kijk je wel een paar keer over je schouder", vertelt hij. "Ik hoop natuurlijk dat ze zo snel mogelijk worden aangepakt en berecht."

Reactie

De politie en burgemeester konden woensdag nog niet reageren op vragen over het onderzoek en de ontwikkelingen. Volgende week maandag spreekt NH Nieuws met de burgemeester uitgebreid over de kwestie.