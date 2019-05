Drie voortvluchtige criminelen op Schiphol aangehouden

SCHIPHOL - De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben vandaag drie voortvluchtige criminelen aangehouden op Schiphol. Zij werden maandag door de Surinaamse politie opgepakt en worden alle drie onder meer verdacht van betrokkenheid bij liquidaties.

Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend. Volgens onder meer Het Parool en De Telegraaf zijn het de twee broers Mao R. (43) en Mario R. (39) en Alejandro 'Rambo' P. (30) die maandag in Suriname zijn aangehouden.

De twee broers maken volgens het OM vermoedelijk deel uit van een criminele organisatie die zich richt op drugshandel en liquidaties. In het onderzoek naar deze organisatie zijn de internationaal gezochte Ridouan Taghi en Said Razzouki de hoofdverdachten.

'Spotter' bij liquidatiepoging Diemen

De tot maandag voortvluchtige Alejandro P. is in december veroordeeld tot 16 jaar celstraf voor zijn betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op Peter R. in Diemen in 2015. Hij kreeg deze straf voor zijn aandeel in de voorbereiding en het 'spotten' of signaleren van het slachtoffer. Bij de berechting was P. al voortvluchtig.

Volgens het OM werkte Alejandro P. toen in opdracht van Naoufal F., die hiervoor tot 18 jaar gevangenis is veroordeeld en waartegen een week geleden nog levenslang is geëist.