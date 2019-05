Wethouder spreekt zich uit over fusieplannen Landsmeer

LANDSMEER - Afgelopen donderdag viel het besluit: Landsmeer kiest voor een fusie met Waterland. NH Nieuws sprak wethouder Mandy Elfferich uitgebreid over dit onderwerp. Want waarom heeft het zo lang geduurd? Gaat de naam Landsmeer verdwijnen en staat haar eigen baan nu op de tocht?

Wethouder Mandy Elfferich is blij dat de gemeenteraad van Landsmeer heeft gekozen. "Ik ben trots dat het een bijna unaniem besluit was. Na een lang proces, ook met inspraak van bewoners, kunnen we nu door."

Bekijk hier het volledige interview. Let op, het interview duurt in totaal een half uur. Wethouder Elfferich reageert onder andere op de uitslag van het onderzoek van NH Nieuws, waarbij de meerderheid koos voor een fusie met Amsterdam.

Weinig tijd? Bekijk dan hier het antwoord op de vragen: moet ik voor mijn paspoort voortaan naar Volendam? Gaat de naam Landsmeer verdwijnen? En moet de wethouder binnenkort op zoek naar een nieuwe baan?

