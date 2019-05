Monet uit liefde voor Zaandam in aankomstbrief: "Genoeg te schilderen voor een heel leven"

ZAANDAM - Terwijl zijn vrouw en kind ziek van de vermoeiende reis in het hotel verblijven, schrijft Monet een brief aan vriend en collega-schilder Camille Pissarro over hoe fantastisch hij het vindt om in Holland -en vooral Zaandam- te zijn. De brief is nu in handen van het Zaans Museum, waar het slechts voor een paar dagen getoond wordt.

"Zaandam is wel bijzonder opmerkelijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven. Ik geloof dat we hier een heel fijn onderkomen gaan hebben. De Hollanders lijken zeer vriendelijk en gastvrij", schrijft Monet op 2 juni 1871.

Over zijn reis door Nederland schrijft de wereldberoemde Franse schilder: "We zijn bijna heel Holland doorgereisd en wat ik van het land gezien heb, bleek echt zoveel mooier dan wat men erover beweert."

Mooi begin

Hoofd Museale Zaken Martine Verstraete vertelt hoe de brief via-via in Zaandam terecht is gekomen: "We werden getipt over een veiling in Parijs." Voor 6000 euro is de brief nu in Zaanse handen. Een begin van een mooie collectie hoopt Verstraete. Want de hoop is nog altijd dat er een grote Monet-expositie komt in het centrum van Zaandam.

Tijdens zijn korte verblijf in Zaandam, hij bleef slechts vier maanden, schilderde Monet maar liefst 25 werken. Hij werkt als een bezetene. Van het Zaanse landschap met de molens, de Zaan, tot aan de houten huizen, zoals het bekende Blauwe Huis.

Prachtige aanvulling

De aankoop van de brief is van groot belang voor het Zaans Museum. Directeur Jan Hovers: "De brief is een prachtige aanvulling op onze collectie waaraan we in 2015 een van de Zaanse werken van Monet 'De Voorzaan en de Westerhem' toegevoegd hebben."

Tot en met zondag 2 juni is de originele brief te bewonderen, daarna toont het museum een kopie. Dit is vanwege de kwetsbaarheid van het papier.