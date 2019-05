Vrouwen stelen voor ruim 7000 euro aan parfum in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Drie vrouwen hebben voor een kapitaal aan parfum gestolen. Ze sloegen voornamelijk toe in Noord-Holland, maar opereerden landelijk.

De vrouwen sloegen begin augustus voor het eerst toe in de ICI Paris XL in winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. Daar was de buit minimaal: er werd slechts één flesje gestolen.

5500 euro

De keren daarna hebben de vrouwen meer succes. In de ICI Parix XL aan het Gelderlandplein in Amsterdam weten ze dezelfde avond 43 flesjes parfum met een waarde van 5500 euro ongezien mee te nemen.

Twee weken later slaan ze opnieuw toe, deze keer in de Langestraat in Alkmaar. Daar wisten ze voor 1850 euro aan parfum te stelen. Diezelfde avond slaan ze ook hun slag in Amsterdam.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



