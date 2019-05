Razendsnelle overvaller afhaalrestaurant in Alkmaar nog niet gevonden

ALKMAAR - De politie is op zoek naar een man die in februari een razendsnelle gewapende overval heeft gepleegd op een afhaalrestaurant in Alkmaar.

Het gaat om een vestiging van SushiPoint aan de Vondelstraat. De verdachte stormde op zaterdag 10 februari rond 20.45 uur de zaak binnen met een bivakmuts over zijn hoofd. Hij pakte een vuurwapen, richtte dat op de medewerkers en riep dat hij geld wilde.

Lees ook: Gewapende overval op afhaalrestaurant in Alkmaar

Omdat er op dat moment niemand achter de kassa stond, boog hij zich over de toonbank heen en pakte een telefoon van een medewerker. Vervolgens ging hij ervandoor.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.