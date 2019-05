School voor Meubelmakers viert 10-jarig bestaan: oprichter verbaasd om succes

ZUIDOOSTBEEMSTER - De School voor Meubelmakers bestaat alweer 10 jaar. Tot verbazing van de oprichter Frans Konijn zelf, want het was niet echt de bedoeling.

Twee buurvrouwen vroegen de meubelmaker of ze een lesje mochten volgen en twee oude klanten hadden er ook oren naar. "We hebben toen een stoeltje gemaakt", vertelt Frans in zijn riante werkplaats op het erf van zijn ouderlijk huis. Van het een kwam het ander en binnen de kortste keren gaf Frans de ene na de andere workshop. "In de crisisjaren was het ook een welkome aanvulling."

Timmeren, zagen en schaven. Zowel beginners als gevorderden volgen de lessen van Frans. De een doet het als hobby: "Ik zit de hele dag op kantoor en dan is met je handen werken heerlijk". De ander is al echt begonnen als meubelmaker. Marcel: "Ik was eerst werkloos en na een paar lessen hier bleek ik er aanleg voor te hebben."

Ze leren vanavond een grote houten hamer maken. De meester zelf doet het voor en laat een tekening zien hoe het moet worden. Het moet tot op de millimeter nauwkeurig.

Uitbreiding

Frans vindt de afwisseling van lesgeven en zelf iets maken (vooral keukens) heerlijk. De tien jaar zijn omgevlogen en hij heeft alweer uitbreidingsplannen voor zijn bescheiden meubelimperium op de Zuiderweg 52b in Zuidoostbeemster.

Op Hemelvaartsdag is er een open dag. In de hele Beemster zijn dan ook tal van activiteiten zijn op de jaarlijkse Open Beemster Dag.