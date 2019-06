Mathilde Santing: "Kunstenaars moeten niet bescheiden zijn"

AMSTERDAM - "Bescheidenheid is een mooie eigenschap", zegt zangeres Mathilde Santing, "maar niet voor sporters en kunstenaars". Die moeten als het erop aankomt, niet bescheiden zijn, vindt de zangeres. "Maar gewoon alles op alles zetten om het hoogste niveau te bereiken."

Naam: Mathilde Santing



Geboren: 24 oktober 1958



Beroep: zangeres



Erelijst: BV Popprijs Noorderslag 1986, Gouden Harp 1997, Edison 1993, 2000, 2002

Middenin een Amsterdamse woonwijk heeft zangeres Mathilde Santing haar studio of "clubhuis", zoals ze het zelf noemt. Hier oefent ze haar nieuwe songs, speelt ze muziek of geeft ze zangles. "Het is hier heel goed geïsoleerd. Ik kan hier keihard en keihard muziek maken. Ik heb in twintig jaar nooit een klacht gehad."

Santing zingt voornamelijk werk van anderen: Joni Mitchell, Randy Newman en Todd Rundgren behoren tot haar favorieten. "Meestal kiezen de nummers mij. Ik heb veel van Joni Mitchell gezongen. Toen heb ik hier wel eens een hele zomer keihard Joni Mitchell opgezet. Soms zat ik dan lekker op de stoep in de zon. Gewoon draaien en draaien. En dan loop ik hier rond en opeens komt er zo'n melodie terug. Ze zoeken me dus op. Als een song blijft hangen, wil het zeggen dat het met mijn ziel resoneert."

Verlegen

In het begin had Mathilde Santing podiumangst. Niet tijdens het zingen, maar wel tussen de songs door. Dan was ze verlegen en zei ze geen woord. "Maar nu ben ik volkomen op mijn gemak op het podium en ook volkomen op mijn gemak met het publiek."

Beste zangeres

Ze kreeg drie Edisons. Een daarvan is voor de beste zangeres van Nederland. Hoe het is om de beste te zijn? Santing relativeert dat meteen: "Het is één keer een Edison voor de beste. Het is in de sport veel normaler om de beste te willen zijn. Kijk, bescheidenheid is een mooie eigenschap voor een mens, maar kunstenaars en sporters moeten als het erop aankomt niet bescheiden zijn. Maar gewoon alles op alles zetten om het hoogste niveau te bereiken. Daar ben ik wel mee bezig."

