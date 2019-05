F1-organisatie huurt compleet Van der Valk Hotel af

HAARLEM - Geen Hilton, maar ook geen hotelF1 voor de medewerkers van de Dutch Grand Prix Zandvoort. Het gehele raceteam wordt in mei 2020 namelijk ondergebracht in het Van der Valk Hotel in Haarlem. Het hotel is al enige tijd geleden gecontacteerd door de organisatie van de Formule 1.

"Met één reservering zijn alle kamers gereserveerd. Voor particulieren is het niet mogelijk om een kamer te krijgen", aldus manager Niels Piscaer.



Mediapartner Haarlem 105 zocht uit hoe andere hotels en accommodaties in de regio omgaan met de 200.000 racefans die volgend jaar massaal richting de regio trekken voor het evenement.

Om te beginnen met de kleinschalige accommodaties, sprak Haarlem105 met boutiquehotel ‘t Vosje aan de Spanjaardslaan en B&B Groen in Aerdenhout. ‘t Vosje was al een tijd terug volgeboekt in meerdere weekenden in mei 2020.

"Prijzen niet kunnen verhogen"

Eigenaar Sebastian van de Poppe zegt dat hij geen Formule 1-fan is en daarom niet in de gaten had waarom er zoveel animo was voor weekenden in mei. "Mensen waren aan het gokken op het weekend waarin de F1 plaats zou vinden. Nu is mijn hotel al volgeboekt en heb ik de prijzen niet kunnen verhogen. Daar baal ik eigenlijk wel van", aldus Van de Poppe.

B&B Groen in Aerdenhout heeft meerdere kamers vrij, maar eigenaar Groen en zijn vrouw hebben de zaak verkocht en gaan elders in Nederland wonen. Er kwamen al tientallen aanvragen binnen voor de GP-periode. Maar Groen benadrukt dat als hij open was geweest, hij zijn gasten niet had willen uitknijpen. 'Daar voelt hij zich niet goed bij'.

Kijken naar concurrentie

Bij Hotel Raecks kan nu niet gereserveerd worden voor mei 2020. Manager Arend zegt dat zij eerst willen aankijken wat de concurrentie gaat doen, voordat zij een prijs bepalen. Arend beaamt dat de prijs hoger zal liggen dan normaal, maar weet nog niet hoeveel hoger.

Ondanks herhaaldelijke pogingen, kreeg Haarlem105 hotels Bleecker, Staats, Lion d’Or, Amrâth Frans Hals en Carlton Square niet te pakken.