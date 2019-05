Bulgaarse man (20) in Andijk op klaarlichte dag mishandeld en gegijzeld

ANDIJK - Een Bulgaarse man (20) is zaterdagmiddag tussen half vier en half vijf ‘s middags aan de Haling in Andijk mishandeld en onder dwang meegenomen in de auto. De man werd een paar kilometer verder weer uit de auto gezet. De politie is nu op zoek naar getuigen.

Een grijze Audi stationwagen reed op zaterdagmiddag over de Haling in Andijk. In de auto zaten twee mannen en een vrouw. Eén van de mannen stapte uit en had het gemunt op een 20-jarige Bulgaarse man. Deze schreeuwde hard om hulp terwijl hij achterna werd gezeten door de man. "De Bulgaar is toen meegenomen in de auto en mishandeld. Een paar kilometer verderop is hij de auto weer uitgezet", licht de politie toe aan NH Nieuws.

'Hopelijk slaan mensen hierop aan'

"De Bulgaarse man heeft zijn verhaal zo goed mogelijk proberen te vertellen", aldus de politie. Echter zitten zij nog wel met een taalbarrière. Mede daardoor zijn ze op zoek naar meer getuigen. De recherche heeft vandaag buurtonderzoek gedaan en een bericht uitgestuurd via Burgernet. "Hopelijk slaan mensen hier op aan en hebben ze iets gehoord of de auto gezien."

Niet zomaar van straat geplukt

De drie inzittenden van de auto zijn niet gevonden. Ook is het niet bekend wat de reden was van de mishandeling en korte gijzeling in de auto. Toch geeft de politie aan dat het 'er niet op lijkt dat deze man zomaar van straat is geplukt'. De vluchtroute van de auto betreft het Weelenpad, de Veilingweg, de Haling en de Grootslagweg in Andijk.