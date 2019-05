Politie zoekt Erxinio Luntungan (20) voor dodelijke schietpartij parkeergarage Amsterdam

AMSTERDAM - De politie is nog steeds op zoek naar de 20-jarige Erxinio Luntungan uit Amsterdam. Hij wordt ervan verdacht de 25-jarige Orpheo Gefferie uit Almere te hebben doodgeschoten in parkeergarage The Bank aan de Amstelstraat in Amsterdam.

Kort na het schietincident konden op aanwijzingen van getuigen vier verdachten worden opgepakt: drie mannen van 25, 21 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een 22-jarige vrouw uit Diemen. Op dit moment zit alleen de 21-jarige man nog vast. De anderen zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten. Wat hun rol precies is, is niet duidelijk.

Erxinio Luntungan zat niet tussen de aangehouden personen. Hij wordt ervan verdacht het fatale schot te hebben gelost. Er wordt nog druk naar hem gezocht. De politie adviseert hem niet zelf te benaderen maar direct 112 te bellen.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



