Kaartenactie om 'zwaaiende Opa Jan' weer thuis te krijgen: "Hij mist zijn uitzicht"

VIJFHUIZEN - Vanaf 7.00 uur in de ochtend zit hij altijd voor zijn raam aan de Vijfhuizerdijk en zwaait dan naar alle fietsers en voetgangers. Jan Gladon, inmiddels 91 jaar, doet niets liever dan dat. Maar nu hij gevallen is en in een Haarlems zorgcentrum moet verblijven , mist hij zijn uitzicht en het zwaaien ontzettend. Tijd voor actie, dacht zijn zoon Ronald.

Ronald merkte dat veel voetgangers en fietsers langs de Ringvaart zijn vader missen. Hij heeft daarom een A4'tje op het raam gehangen met een uitleg waarom Jan er nu niet is. En daarbij het verzoek, aan alle mensen die wel eens naar Jan gezwaaid hebben, om hem een kaartje te sturen.

Ontroerd

Zijn oproep is ook op Facebook terecht gekomen en inmiddels zijn er al zo'n honderdvijftig kaarten bij het zorgcentrum in Haarlem binnengekomen. Allemaal om Jan een hart onder de riem te steken, in de hoop dat hij snel weer op zijn stoel voor het raam zit. "Van sommige kaarten raak ik echt ontroerd", vertelt Ronald. "Een meneer uit Hoofddorp schreef bijvoorbeeld dat hij altijd met tegenzin naar zijn werk fietst, maar dat het zwaaien naar mijn vader zijn dag weer opvrolijkt." Ronald merkt dat de kaartjes zijn vader goed doen. "We hopen dat hij weer terug naar huis kan, maar het gaat op het moment helaas nog niet goed."

Trouwste supporter

Wielrenners en hardlopers missen nu hun trouwste supporter langs de Ringvaart. Twee passerende hardlopers hebben de oproep van Ronald al gelezen. "Ja, die meneer zwaait altijd naar iedereen en iedereen zwaait terug. We gaan hem ook een kaartje sturen. We hopen dat je snel weer terug bent, Jan!"

Wie ook een kaartje wil sturen naar Jan Gladon, kan dat doen naar het volgende adres:

Zorgcentrum Schoterhof

Plesmanplein 10

2024 HT Haarlem