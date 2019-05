Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden komt uitgebreid op tv

ALKMAAR - De elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden is dit jaar uitgebreid te volgen op NPO 1. De zwemmer, die op 21 juni voor de tweede keer het water induikt voor de recordpoging om de 200 kilometer te zwemmen, wordt op de voet gevolgd.

De start in Leeuwarden op vrijdag 21 juni wordt live uitgezonden, maakte de NOS bekend. Zaterdag 22 juni is er onder meer een rechtstreeks verslag van het evenement in Stavoren, waarbij het de bedoeling is dat duizenden mensen met de Alkmaarder meezwemmen. Maandag 24 juni zijn er gedurende de dag fragmenten te zien en als de zwemmer finisht, is dat live op televisie.

De presentatie is in handen van Dionne Stax, Joris Linssen doet verslag langs de kant en Erben Wennemars is de verslaggever op het water.

Vorig jaar lukte het Van der Weijden niet om de zwemtocht langs elf Friese steden te volbrengen. Hij legde toen 163 kilometer af in 55 uur en haalde een bedrag van 5 miljoen euro op voor kankeronderzoek.