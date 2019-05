Dirk Scheringa hoopt op eerherstel met verhoor oud-DNB'er onder ede

WOGNUM - Dirk Scheringa mag maandag voormalig directielid van De Nederlandsche Bank (DNB) Joanne Kellermann onder ede horen in de rechtbank in Den Haag. Daarmee wil de oud-topman van de in 2009 ter ziele gegane DSB Bank aantonen dat er vanuit de top van DNB bewust gelekt is naar de media.

Kellermann was van 2007 tot 2014 eindverantwoordelijk voor alle communicatie bij de toezichthouder. Scheringa beweert al langere tijd dat zijn bank vanuit DNB en het ministerie van Financiën bewust is tegengewerkt. De bankrun die tot de ondergang van DSB leidde, zou in de ogen van Scheringa onnodig zijn geweest.

Lees ook: Nederlandse bank niet aansprakelijk voor faillissement DSB

De zakenman verloor een aantal rechtszaken, maar kreeg vorig jaar toestemming om een aantal toenmalige topmensen van DNB te verhoren. Zo voelde Scheringa's advocaat Geert-Jan Knoops vorig jaar al voormalig DNB-directeur Lex Hoogduin aan de tand.

Lees ook: Polderwestern over Dirk Scheringa in première

Volgens een woordvoerder van claimorganisatie DS-Claim gaat het in de zaak om een claim van 830 miljoen euro. DNB, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse staat zijn inmiddels formeel aansprakelijk gesteld. Achter DS-Claim zitten enkele ondernemers die Scheringa 'gerechtigheid, eerherstel en genoegdoening' willen geven.