NH Radio Top 100 heeft nieuwe lijstaanvoerder: 'Leef' van André Hazes zakt naar 2

NOORD-HOLLAND - Het nummer 'Mensen' van de 3J's is de nieuwe nummer 1 in de NH Radio Top 100. In deze jaarlijkse hitlijst kiezen luisteraars het beste Noord-Hollandse liedje ooit gemaakt.

De vorig jaar verschenen single gaat over de steeds multicultureler wordende samenleving. Tekstschrijver Jan Dulles ziet in het nummer een opvolger van het liedje '15 miljoen mensen'. Nederland telt inmiddels ruim 17 miljoen inwoners en de 3J's (Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte) wilden dit nieuwe Nederland anno nu bezingen.

Jan de Witte verliet vorige maand de band om aan zijn solo-project te werken, maar een vervanger is al gevonden: de 27-jarige Robin Kuller.

Top 3

'Mensen' stoot het nummer 'Leef' van André Hazes van zijn troon. Die single zakt naar nummer twee. Op de derde plaats staat het liedje 'Kijk Omhoog' van de eveneens uit Volendam afkomstige Nick & Simon.

In de NH Radio Top 100 hoor je acht uur lang alle hoogtepunten uit ruim zestig jaar Noord-Hollandse popmuziek. De luisteraars van NH Radio hebben uit ruim 650 liedjes deze toplijst samengesteld. Het is de twaalfde editie van deze jaarlijkse hitlijst. De NH Radio Top 100 wordt morgen (Hemelvaartsdag) uitgezonden van 10.00 tot 18.00 uur.