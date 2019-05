Nieuwe domper voor megaproject Zuidasdok: werkzaamheden worden uitgesteld

AMSTERDAM - De planning voor de eerste werkzaamheden aan het miljardenproject Zuidasdok in Amsterdam, waarvoor de A10 vijf weekenden dicht moet, wordt niet gehaald. De werkzaamheden lopen na drie weekenden zo ver achter op schema dat dit niet meer kan worden ingelopen. Het is de zoveelste tegenslag voor het megaproject.

Na jaren van voorbereiding en maandenlang bouwen naast de A10 Zuid moest het in vijf weekenden gebeuren: het schuiven van een enorm dakdeel van 3 miljoen kilo door de buitenring van de A10 en onder twee sporen door. Een enorme operatie, omdat ieder weekend het treinverkeer rond station Zuid en het autoverkeer op de buitenring compleet moet worden stilgelegd. Het dakdeel vormt het dak voor de Brittenpassage, een nieuwe onderdoorgang van station Amsterdam Zuid.

Dakdeel

Als een race tegen de klok werden ieder weekend grote funderingspalen in de grond geschroefd. In het vijfde en laatste weekend (7 t/m 11 juni) zou de constructie dan op zijn plek worden geschoven. De werkzaamheden liepen echter in het eerste weekend al vertraging op, en ook afgelopen weekend werd de planning niet gehaald. Het werk is daarom niet op tijd af om het dakdeel in het pinksterweekend op zijn plek te schuiven.

Wanneer het dakdeel op zijn plek kan worden geschoven is nu zeer de vraag. Daarvoor moet opnieuw de A10 dicht en het trein- en metroverkeer worden stilgelegd. "We moeten een nieuwe datum prikken. Dit jaar zouden er nog een aantal weekenden met buitendienststellingen aan komen. Het is een puzzel om te kijken of we deze klus dan nog in een van die weekenden kunnen doen", aldus een zegsvrouw van Zuidasdok.

Zomerperiode

De projectorganisatie moet opnieuw om de tafel met betrokken partijen als het GVB, de NS en Rijkswaterstaat om te bekijken wanneer het dakdeel wél op zijn plek kan worden geschoven. Het stilzetten van auto- en treinverkeer moet doorgaans maanden of zelfs jaren van te voren worden ingepland. Gekeken wordt of het nog in de aankomende zomerperiode kan, maar daarbij moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met vakantieverkeer.

De komende twee weekenden wordt de A10 Zuid wel nog afgesloten om het werk zoveel mogelijk af te krijgen. Mensen die zich hadden aangemeld om te komen kijken naar het inschuiven van het dakdeel, worden een dezer dagen op de hoogte gesteld dat het evenement is afgelast.

Flinke domper

De vertraging van deze eerste werkzaamheden is een flinke domper voor de projectorganisatie. De rest van de bouw van het project werd eerder al met ruim een jaar uitgesteld, omdat het project complexer en risicovoller blijkt dan gedacht. Het maken van het voorontwerp - de zogenoemde herijkingsfase - zou in het tweede kwartaal van 2018 af zijn, maar werd uitgesteld tot de zomer van 2019. Ook die planning lijkt niet haalbaar.

De werkzaamheden die nu al plaatsvinden, werden juist naar voren geschoven omdat vaststond dat die sowieso gedaan konden worden. Zo kon er toch al met een deel van de bouw worden begonnen, zonder dat er gewacht moest worden op het voorontwerp. De kosten van het project zijn tot nu toe met 100 miljoen euro opgelopen. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen heeft inmiddels opdracht gegeven om te kijken of het megaproject op bepaalde punten kan worden versoberd.

Of deze nieuwste vertraging opnieuw voor hogere kosten zorgt, durft een zegsvrouw van Zuidasdok niet te zeggen.