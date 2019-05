Hilversum geschokt na dood Marwan (15), vanavond opnieuw herdenking voor scholier

HILVERSUM - Verslagenheid voert de boventoon nadat maandagavond de 15-jarige Marwan Benkodad overleed, thuis in Hilversum. Op sociale media gaan verhalen rond dat hij zou worden gepest en zichzelf daarom van het leven zou hebben beroofd. Zijn taekwandotrainer heeft daar nooit iets van gemerkt. "Hard werken, zelfstandig werken en altijd een lach op z'n gezicht."

Over zijn doodsoorzaak is enige tijd twijfel geweest. De politie vertelde vanmorgen aan NH Nieuws dat het voor hen duidelijk is dat het geen misdrijf betreft, maar dat ze wel onderzoek doen of het om suïcide gaat of een noodlottig ongeval. Nu blijkt dat dat onderzoek er toch niet komt. "Het is duidelijk dat er geen sprake is van een misdrijf en of het om zelfmoord of een noodlottig ongeval gaat, zal nooit duidelijk worden", aldus een woordvoerder.

Massale herdenking

Gisteren werd de jongen massaal herdacht in Centrum Moskee Al-Amal in Hilversum. Daar zou het gerucht rondgaan dat de jongen op school hevig gepest werd. Voor taekwondotrainer Manuel Pohan komt zijn dood als donderslag bij heldere hemel. "Ik heb nul signalen gezien dat zoiets zou kunnen gebeuren."

Hij realiseert zich dat hij tijdens het sporten maar een klein stukje ziet. "Blijkbaar gebeuren er in de andere wereld hele andere dingen die we niet wisten en niet konden vermoeden." Pohan gaat vooral de kleine dingen missen. "Hoe hij in de deuropening stond te kijken of hij al naar binnen mocht."

Het Hilfertsheem College, de school waar Marwan op zat, geeft aan alles te doen om de leerlingen te begeleiden op school. Hun gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Marwan. Ze doen verder geen uitspraken over individuele leerlingen en maken geen uitzondering voor deze situatie.

Witte bloem

Vanavond organiseert de buurt een herdenking voor de jongen op de hoek van de Stroeslaan en de Letteriestraat. Zij roepen iedereen die er behoefte aan heeft op om te komen, het liefst met een witte bloem.

Hulpsite

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.