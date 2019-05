De Peiling: Tweede Kamer wil verbod op 'homogenezing'

NOORD-HOLLAND - Behandelingen die homoseksuelen, biseksuelen en transgenders moeten ‘genezen' van hun seksuele voorkeur, moeten volgens een meerderheid van de Tweede Kamer verboden worden. Wat vind jij daar van?



Homogenezing

Het is onduidelijk hoeveel conversiebehandelingen of homogenezingen er worden uitgevoerd in Nederland. De afgelopen jaren kwamen verschillende mediareportages naar buiten over individuele gevallen waarbij mensen, vaak in religieuze kringen, onder druk werden gezet om hun seksuele voorkeur aan te passen.

Kwetsbare jongeren

VVD, GroenLinks, PvdA en D66 zeggen in een de motie dat de behandelingen kunnen leiden tot fysieke en psychische schade. Ook vinden de partijen dat iedereen in Nederland 'in vrijheid zichzelf moet kunnen zijn'. Bovendien zouden de behandelingen vooral toegepast worden op kwetsbare jongeren, die hun seksualiteit nog aan het ontdekken zijn.

Kamermeerderheid

De meerderheid van de Kamer steunt de motie die homogenezingen wil verbieden. Alleen CDA, FVD, PVV, SGP en ChristenUnie stemden tegen. FVD-Kamerlid en advocaat Theo Hiddema stemde tegen. Hij zegt tegen de NOS dat hij de motie het etalagepolitiek' vindt. De Kamer wil volgens hem met deze motie delicten verbieden die al strafbaar zijn.

Wat vind jij?

Denk jij dat een verbod op 'homogenezing' zin heeft? Of blijft het vooral in religieuze kringen ook met zo'n verbod lastig om te zijn wie je bent?

