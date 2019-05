Amsterdamse brandweercommandant Schaap weggestuurd

AMSTERDAM - De omstreden brandweercommandant Leen Schaap moet vertrekken. Dat heeft burgemeester Femke Halsema in haar hoedanigheid als voorzitter van de Veiligheidsregio besloten. De onherstelbare vertrouwensbreuk tussen Schaap en de uitrukdienst ligt ten grondslag aan het vertrek.

Schaap werd in 2016 aangesteld bij de Amsterdamse brandweer. Hij kwam over van de politie en kreeg van toenmalig burgemeester Van der Laan de opdracht om te zorgen voor een cultuurverandering binnen het korps.

Verrotte cultuur

Die cultuur, die regelmatig werd omschreven als verrot, resulteerde in een lange lijst aan grensoverschrijdende incidenten. Zo werd begin dit jaar de vertrokken plaatsvervangend commandant nog gestraft na een melding van seksuele intimidatie en vorige week nog werd er een brandweerman die lid is van de motorclub Hells Angels ontslagen.

Het harde leiderschap van Schaap, dat vooral gericht was op het bestraffen, zorgde voor een vertrouwensbreuk tussen de korpsleiding en de uitrukdienst. Halsema hoopte dat het vertrouwen nog te herstellen was en vroeg vorig jaar aan oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm om een rapport op te stellen.

Brandweer wilde actie voeren

Een half jaar na het verschijnen van het rapport 'Bouwen aan vertrouwen' komt de Veiligheidsregio tot de conclusie dat de relatie tussen commandant Schaap en de uitrukdienst niet is verbeterd. Brandweerlieden kondigden enkele weken geleden al aan om actie te gaan voeren, als Schaap nog commandant zou zijn. Met zijn vertrek lijken die acties nu van de baan.

De voornaamste reden voor de uitrukdienst om actie te gaan voeren was dat Schaap het korps sinds het verschijnen van het rapport van Van Uhm, in hun ogen wederom negatief had weggezet. Absoluut dieptepunt voor hen waren de uitspraken die Schaap deed in een interview met AT5.

In dit interview zei Schaap niet onder de indruk te zijn van het aantal brandweerlieden dat aanwezig was tijdens de commissie Algemene Zaken. Zij zaten daar juist voor het eerst in het openbaar om hun zorgen te uiten over de situatie bij de brandweer. Ook zette Schaap de gepensioneerde brandweer weg als 'bejaarden'.

'Onder Schaap resultaat geboekt'

Ook voor Halsema is de maat nu vol. Schaap moet per 1 oktober de brandweer verlaten. Wel stelt de burgemeester dat er onder Schaap veel resultaten zijn geboekt. "Brandpreventie heeft een enorme impuls gekregen, de bedrijfsvoering is verbeterd en de diversiteit binnen de organisatie neemt toe"

Halsema: "Hij is er met zijn mensen in geslaagd om de Proeftuinkazerne te realiseren, waar de brandweer op een vernieuwende manier, met maatschappelijke partners ook samenwerkt aan veiligheid in de buurt. Daarmee is de doorbraak in de modernisering van de brandweer gerealiseerd."

De voorzitter en burgemeester erkent dat het bewind van Schaap niet zonder slag of stoot is gegaan. "Het bestuur van de Veiligheidsregio erkent dat het verzet tegen de modernisering tot een aantal onaangename incidenten heeft geleid, die door het bestuur van de Veiligheidsregio worden afgekeurd. Met stevig leiderschap is er, tegen de stroom in, een aantal belangrijke stappen gezet in het moderniseren van de brandweer."

Schaap betreurt besluit

Volgens het veiligheidsbestuur is het tijd voor een nieuwe brandweercommandant. "Een nieuw gezicht, een andere commandant geeft wellicht een nieuwe impuls, een andere dynamiek." Schaap zegt het besluit te betreuren, maar respecteert de beslissing.