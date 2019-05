Zanger Dotan presenteert comeback-single na 'moeilijkste jaar uit leven'

AMSTERDAM - De kersverse single van Dotan heeft vanochtend rond 08.00 uur op meerdere radiostations zijn debuut gemaakt. Het liedje, genaamd Numb, komt volgens de zanger na 'het moeilijkste jaar' uit zijn leven.

Dotan kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat hij een aantal nepaccounts op social media had gemaakt om zijn muziek te promoten en in de spotlight te komen. Ook verzon hij meerdere verhalen over ontmoetingen met fans en haalde zijn 'trollenleger' andere artiesten naar beneden.

Hij ontkende eerst er iets mee te maken te hebben, maar gaf later toe dat het klopte. Vervolgens verdween hij lange tijd van de radar. Afgelopen maandag liet hij op Instagram weer van zich horen. "Het afgelopen jaar is veruit het moeilijkste jaar uit mijn leven geweest, maar ook het meest leerzame", zo schrijft hij. "Ik ben nog nooit zoveel gegroeid op persoonlijk vlak en heb daar de tijd voor moeten nemen."

In de post kondigde hij aan met een nieuw album te komen. Numb ('verdoofd' in het Engels) is de eerste single en die lijkt goed in de smaak te vallen. "Waanzinnig nummer" en "geweldige comeback" zijn veelvuldig terugkerende termen op social media.

Toch is er ook kritiek. Zo is columnist Nico Dijkshoorn minder te spreken over de songtekst van het nummer, waarin doorschemert dat Dotan de schuld van het afgelopen jaar ook legt bij het feit dat Nederland hem liet vallen. "Samenvatting nieuwe single van Dotan: Het is mij allemaal overkomen. Het is heel erg voor mij", schrijft Dijkshoorn.

Wanneer de zanger zijn volgende album presenteert is nog onduidelijk. Begin deze maand maakte hij bekend een contract te hebben getekend bij 8Ball Music.