Spoor van vernielingen door Amsterdamse wijk: twee autobranden en acht voertuigen beschadigd

AMSTERDAM - De Amsterdamse wijk Geuzenveld-Slotermeer is afgelopen nacht opgeschrikt door meerdere brandjes en vernielingen. De brandweer moest twee keer in actie komen en van meerdere voertuigen zijn de ruiten ingeslagen.

De eerste melding kwam rond 1.45 uur binnen. Een auto op de Burgemeester van Leeuwenlaan stond in brand. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat het voertuig total loss raakt.

Binnen een half uur mocht het korps opnieuw in actie komen, dit keer in de Diderotstraat. De schade aan de brandende camper bleef, voor zover bekend, beperkt. Bij beide branden is de oorzaak nog niet bekend.

Ruiten ingeslagen

Volgens een getuige kwamen op dat moment meerdere buurtbewoners naar buiten om te melden dat er ruiten van auto's waren ingeslagen in de Paulus van Hemertstraat en de Descartesstraat. Het zou om acht auto's gaan, waaronder een Canta. De politie heeft de schade opgenomen en is een onderzoek gestart.