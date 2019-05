Auto's in vlammen op bij dealer in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Bij een autohandel in Enkhuizen zijn vannacht meerdere auto's in vlammen opgegaan.

De brandende auto's op het terrein van het bedrijf aan de Starweg werden rond 00.45 uur ontdekt, waarna de brandweer werd opgeroepen. Die had het vuur rond 1.30 uur onder controle. Volgens getuigen zijn er twee of drie auto's in vlammen opgegaan.





Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend, maar volgens onbevestigde berichten heeft de brandweer op twee plekken op het terrein auto's geblust, wat een aanwijzing voor brandstichting kan zijn.