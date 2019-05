Minister wil honderden miljoenen in infrastructuur pompen: 'Inhaalslag maken'

NOORD-HOLLAND - Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen wil de komende jaren honderden miljoenen euro's extra uittrekken voor het wegwerken van uitgesteld onderhoud aan bruggen, sluizen, tunnels, wegen, het spoor en vaarwegen.

Die wens spreekt de minister uit in een interview met het FD. Het is hoog tijd dat Nederland een inhaalslag maakt, stelt ze.

'Achterstallig onderhoud voorkomen'

Ze wil de achterstand wegwerken en voorkomen dat het omslaat in achterstallig onderhoud. Van Nieuwenhuizen zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën al wel te hebben laten weten dat er een forse opgave ligt.

Ze denkt aan honderden miljoenen. "We willen natuurlijk ook nog geld vrijmaken voor nieuwe infrastructuur", aldus de minister.

Honderd bruggen en viaducten

Ook in Noord-Holland is er genoeg werk aan de winkel: uit gezamenlijk onderzoek van NH Nieuws en actualiteitenprogramma EenVandaag bleek vorig jaar dat zo'n honderd bruggen en viaducten dringend opgeknapt moeten worden.



Op tien à vijftien locaties is het achterstallig onderhoud zelfs zo fors dat er acuut gevaar voor de weggebruiker dreigt. "Het klinkt een beetje luguber, maar misschien moet er eerst een groot ongeluk gebeuren, of iets instorten, voordat we echt aan de slag gaan om het allemaal voor honderd procent aan te pakken", zei Jules Verlaan van de TU Delft toen.

