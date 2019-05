FNV: OV-Staking groot succes

NOORD-HOLLAND - Maar liefst 85 procent van het OV-personeel legde vandaag volgens de FNV het werk neer. Grote chaos op de weg of op de luchthaven bleef uit. De vakbond kijkt dan ook met een zeer goed gevoel terug op de landelijke stakingsdag.

FNV-woordvoerder Mariëtte van Dijk blikt terug: "Het is natuurlijk uniek dat het stadsvervoer, streekvervoer, de NS, het OV zo massaal plat lag, dat is goed gegaan." Van Dijk was ook onder de indruk van de steun voor de staking die ze ervoer vanuit de samenleving. Maar gemopperd werd er ook, geeft ze toe: "Als je dan met iemand in discussie gaat over waarom we dit doen - een goed pensioen voor iedereen, ook voor die reizigers - dan zie je meer begrip ontstaan."

Schiphol

De grootste problemen werden verwacht op Schiphol. Tijdens de staking reden er maar vier treinen per uur van en naar de luchthaven. Daardoor moesten er veel meer auto's dan normaal worden verwerkt.

Lees ook: Ja, ze bestaan: "Ik wist niet dat er een staking was"

"Iedereen stond wel op scherp en dat was ook nodig", zegt woordvoerder Schiphol Hans van Kastel. "We hebben extra personeel ingezet om alles in goede banen te leiden. De dag is vrij overzichtelijk en beheerst verlopen."

Verkeer

Ook de verwachtte chaos in het verkeer bleef uit. Aan het begin van de dag leek de staking te zorgen voor een wat zwaardere ochtendspits, in de avond reed het nagenoeg overal goed door.