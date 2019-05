Porsche bungelt tussen wal en schip in Amsterdam

AMSTERDAM - Op de Cruquiuskade in Amsterdam is vanmiddag tegen 17.00 uur een Porsche van de weg geraakt. De auto hangt met de neus op de kade, de achterkant rust op een sloep in het water.

Volgens een getuige stonden er lange files op de weg, maar heeft hij niet goed kunnen zien hoe de wagen daar terecht is gekomen. De brandweer is ingeschakeld en heeft kunnen voorkomen dat de auto te water ging. Met kabels is de Porsche naar een veiligere plek getrokken.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een 'parkeerfout' van de bestuurder van de Porsche.