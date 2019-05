Coffeeshop Superfly in Hoofddorp mag weer open

HOOFDDORP - Coffeeshop Superfly aan de Kruisweg in Hoofddorp mag weer open. De gemeente Haarlemmermeer heeft de shop een vergunning en gedoogverklaring voor een jaar gegeven.

De vergunning voor de coffeeshop verliep op 1 mei en de eigenaar was te laat met het aanvragen voor een nieuwe vergunning.

Handelsvoorraad

De voorzieningenrechter wees op 16 mei een tijdelijke vergunning af. De eigenaar van de coffeeshop had de deuren als sinds 8 mei gesloten omdat hij bang was om vervolgt te worden voor handelen in drugs zonder gedoogverklaring.

Burgemeester Onno Hoes was al van plan om een aangevraagde vergunning niet af te geven omdat het Landelijk Bureau Bibob een negatief advies uitbracht over de exploitant van Superfly. Zo werd er een te grote handelsvoorraad aangetroffen.

Volgens de gemeente is er nu geen redenen meer om de aanvraag van de vergunning te weigeren.