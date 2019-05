'Nieuwe' Zuiderzee lekkernij gelanceerd door chef-kok Estée Stooker

ENKHUIZEN - Chef-kok Estée Strooker lanceerde vandaag in het Zuiderzeemuseum een nieuwe, oud-Hollandse, lekkernij : Broodje Grietjes Noeste Arbeid. Daarmee wil het museum de bezoeker niet alleen de Zuiderzeetijd laten beleven, maar ook laten proeven.

De nieuwe lekkernij vormt een ode aan de sterke vrouwen en is opgedragen aan Grietje, die symbool staat voor vrouwen van rond 1900 die hun gezinnen moesten voeden met de weinig ingrediënten die ze toen hadden. "Het broodje is belegd met kool, aardappel en Hollandse garnaaltjes, die zijn nu een delicatesse", vertelt Estée. De finishing-touch is een karnemelk-bieslookdressing.

Sterke vrouwen

Het Zuiderzeemuseum staat dit hele jaar staat in het teken van 'de sterke vrouw'. Mede omdat honderd jaar geleden het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. In het buitenmuseum zijn verschillende huizen ingericht waar het leven van de vrouw van vroeger te zien is. Zo ook het piepkleine huisje van Grietje die samen met haar vier kinderen en haar moeder leefde.

Inspiratie

De 28-jarige chef-kok won in 2010 de TV-wedstrijd 'Masterchef Nederland' en opende op haar twintigste haar eerste restaurant in Arnhem. Inmiddels is ook haar tweede restaurant geopend. "Ik kan me wel associëren met Grietje en het harde werk. Het is mooi om een vergelijking te maken met vroeger en te zien hoe vrouwen nu geëmancipeerd zijn", aldus Estée.

Lees ook: Gratis dagje Zuiderzeemuseum voor deelnemers Leger des Heils

Het broodje zal met Hemelvaartsdag op de menukaart in het Zuiderzeemuseum verschijnen.