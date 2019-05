Transformatie Waards winkelcentrum tot multifunctioneel stadshart

HEERHUGOWAARD - Na een verbouwing die meerdere jaren duurde, is winkelcentrum Middenwaard nu zo goed als af. Het Heerhugowaardse winkelcentrum presenteert zichzelf als 'stadhart', nu er ook actief wordt samengewerkt met het naastgelegen theater en de bioscoop.

Winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard heeft de afgelopen jaren een transformatie doorgemaakt. Na een periode van stof, herrie en overlast is er een multifunctioneel stadshart verrezen. "We hebben winkels, horeca, een theater en een bibliotheek", somt manager Duco Beltman van winkelcentrumeigenaar Wereldhave op.

"Meer dan veel andere gemeenten kunnen bieden, maar we waren er niet zo goed in om dat duidelijk te maken", concludeert Beltman. "Een bruisend stadshart waar het hele jaar door van alles te doen en te beleven is." Samenwerken en elkaar versterken is daarom het devies. Dat vindt ook de directeur van theater Cool.

Elkaar versterken

"Hoe mooi is het als mensen voorafgaand aan een bezoek aan het theater een hapje gaan eten of winkelen", stelt theaterbaas Linke Kortekaas. "En hoe suf zou het zijn als er bijvoorbeeld een Shopping Night is in het winkelcentrum terwijl wij een festival organiseren? We kunnen elkaar prima versterken."

Het Waardse Stadshart kijkt daarbij ook nadrukkelijk de regio in. "We zijn prima bereikbaar en beschikken over meerdere parkeergarages waar je voor twee euro de hele dag kunt parkeren, waar vind je dat nog?", vraagt Beltman zich hardop af.

Mediapartner Heerhugowaard Centraal bezocht het Waardse Stadhart: