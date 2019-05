Nieuwe aanhouding in cold case-onderzoek naar sinds 2002 vermiste Patrick van Dillenburg

AMSTERDAM - De recherche heeft vandaag een man aangehouden die verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij de vermissing van de Amsterdamse Patrick van Dillenburg. De toen 38-jarige Van Dillenburg verliet in 2002 zijn woning in de Jordaan en is sindsdien spoorloos.

De politie meldt dat het gaat om een 59-jarige man uit Noordwijkerhout. Hij is de tweede verdachte in het onderzoek naar de vermissing en dood van Van Dillenburg. Eind februari werd een 49-jarige man uit Nederhemert gearresteerd die nog steeds vastzit.

Van Dillenburg wordt voor het laatst gezien op 2 januari 2002 in zijn woning in de Willemstraat. Hij zit die middag thuis met zijn gezin als zijn telefoon gaat en na het gesprek tegen zijn vriendin zegt dat hij even naar buiten gaat. Hierna is niets meer van hem vernomen.

Omdat Van Dillenburg wel vaker voor langere tijd wegbleef, doet zijn familie pas later die maand melding van de vermissing. Uit het onderzoek wat daarop volgt komt naar voren dat hij mogelijk betrokken is geraakt bij een drugs gerelateerd conflict.

Arrestatie

Ondanks het ontvangen van veel tips over de vermissing lukt het de recherche en het Openbaar Ministerie (OM) in de jaren die daarop volgen niet om erachter te komen wat er met Van Dillenburg is gebeurd. Uiteindelijk wordt, zo schrijft de politie, een 'ultieme poging' gedaan om toch duidelijkheid te krijgen die resulteerde in de arrestatie van de 49-jarige verdachte uit Nederhemert.

Na uitgebreid onderzoek is vandaag een tweede verdachte aangehouden. Hij zit momenteel in alle beperkingen en mag daarom alleen met zijn advocaat praten. Wel blijft er nog een hoop onduidelijk over de vermissing. De Amsterdamse Hoofdofficier van Justitie heeft daarom een beloning van 20.000 euro uitgeloofd aan mensen die cruciale informatie weten te verstrekken.