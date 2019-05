Deel van geroofde juwelen Connie Witteman weer terecht

AMSTERDAM - Een deel van de juwelen die vorig jaar werden gestolen uit de woning van voormalig zangeres Connie Witteman (Vanessa) is terecht. De politie heeft dinsdag meerdere invallen gedaan in Amsterdam, waarbij een deel van de buit is teruggevonden. Een woordvoerder van de politie bevestigt een bericht hierover in De Telegraaf.

Bij de inbraak op 7 juli werd een grote hoeveelheid sieraden, dure horloges, contant geld en andere spullen meegenomen met een geschatte waarde van 2,8 miljoen euro. Sommige spullen waren afkomstig van de overleden ex-man van Witteman, Hans Breukhoven.

De rechtbank veroordeelde in februari drie mannen voor de roof tot celstraffen van twee jaar, een jaar en een half jaar.