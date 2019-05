Connexxion: 'Ook vanavond vermoedelijk geen openbaar vervoer vanwege stakers'

ZAANSTAD - Heel af en toe rijdt er ergens een bus, maar al de hele dag ligt bijna al het openbaar vervoer stil. Dat beeld is vanavond vermoedelijk niet anders. Connexxion verwacht dat er evenveel stakers bij de avondploeg zitten als bij de ochtendploeg. Vooral in Zaanstad is de actiebereidheid groot.

"In de ochtend heb je ochtenddiensten. Die chauffeurs stoppen dan in de middag. Dan komt er een andere ploeg chauffeurs op. Daar kan de verhouding van stakers en werkwilligen anders zijn, waardoor die verhoudingen opeens anders worden. Het kan dus nog slechter worden, maar ook beter", zegt Rick de Vries van Connexxion.

De Vries denkt zelf dat het aantal stakende chauffers ongeveer gelijk blijft.

Bijna negentig procent

Op de ene plek staken veel meer mensen dan op andere plekken. In Zaandam staakt bijna 90 procent van de chauffeurs en volgens De Vries van Connexxion is dat een "best wel flink" percentage. Het beeld is heel anders in Amstelland-Meerlanden; ruim een derde van de bussen rijdt daar wel.

