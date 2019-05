40 en 57 maanden cel geëist tegen mensensmokkelaars

HILVERSUM - Een 26-jarige Bussummer en een 31-jarige Hilversummer hoorden vandaag hoge straffen tegen zich geëist worden. De twee waren onderdeel van een criminele organisatie die zich bezighield met mensensmokkel en grootschalige hennepteelt in het Gooi.

Dat meldt de Gooi en Eembode. Ze zijn onderdeel van de organisatie die in 2015 op een zeilschip dertig Vietnamezen en Albanezen vanuit IJmuiden naar Engeland wilde smokkelen. Uiteindelijk werd er alarm geslagen door booteigenaren in de jachthaven.

Onderzoek door politie

De politie kreeg al snel helder dat het om een grootschalige organisatie ging. Naast de smokkel werd de groep in verband gebracht met grootschalige hennepteelt in 't Gooi. In een loods aan de Zeeweg in Huizen werd een kwekerij aangetroffen en in twee woningen aan de St. Janslaan en Oosteinde in Bussum lag 16 kilo drugs.

De zaak werd voor het eerst gepresenteerd in 2017. De twee verdachten werden toen samen met anderen uit de organisatie berecht, maar tekenden als enige bezwaar aan tegen het besluit van de rechtbank. De strafeis van 40 en 57 maanden valt in het ene geval korter en in het andere geval langer uit dan de oorspronkelijke eis.

Dat de geplande actie rondom mensensmokkel onveilig was bleek pas later. De boot waarmee ze de illegalen wilden overbrengen van IJmuiden naar Engeland was niet zeewaardig en de kans dat ze zouden zinken was groot.

Sterke zaak

Het Openbaar Ministerie heeft een sterke zaak tegen de twee mannen. Zo huurde de Hilversummer de loods waarin de hennepkwekerij gevonden werd. Uit zowel getuigenverklaringen van medeverdachten en camerabeelden blijkt dat de mannen een belangrijke rol in de organisatie hadden. Zij brachten de illegalen vanuit hun verblijfplek naar de haven en hielden zich bezig met de beveiliging en het onderhoud van de zeilboot.

Het hoger beroep loopt nog tot 14 juni. Deze week komen de advocaten van de twee verdachten nog aan het woord.