Staking ov op Schiphol leidt tot boosheid: "Het is gewoon kut"

SCHIPHOL - De drukte op Schiphol, veroorzaakt door de landelijke ov-staking, is volgens de luchthaven beheersbaar. Met maar vier treinen per uur, die ook nog eens alleen uit Amsterdam of Hoofddorp komen, komen veruit de meeste passagiers met de auto naar Schiphol. En die hebben lang niet allemaal begrip voor de stakers.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De wegen rondom Schiphol blijven druk. Veel passagiers worden ofwel gebracht of rijden zelf noodgedwongen naar de luchthaven, met als gevolg dat er voor een dure parkeerplaats moet worden betaald. Reizigers die aankomen, worden door Schiphol-personeel ingelicht en krijgen een flyer mee. Maar daarna moeten ze het toch echt zelf uitzoeken.

Een stel dat uit Apeldoorn komt, is ruim op tijd voor een vlucht naar Canada. Maar blij zijn de twee niet. In plaats van de trein hebben ze noodgedwongen de auto moeten nemen. En die staat nu in de parkeergarage: "Helaas pindakaas." Ook kan het stel geen begrip tonen voor stakers. Een estafette-staking door heel Nederland was voor het boze echtpaar een beter signaal geweest.

Een backpacker die net uit Slovenië komt, heeft er geen andere woorden voor dan dat het "gewoon kut" is. Hij heeft nauwelijks geslapen en kwam pas achter de staking toen zijn moeder hem vannacht nog voor de vlucht inlichtte. Inmiddels heeft hij wel een kaartje kunnen bemachtigen voor de FlixBus naar Groningen.

Morgen weer een staking

Schiphol raadt reizigers nog steeds af naar de luchthaven te komen als het niet strikt noodzakelijk is. Passagiers die morgen naar Schiphol komen, kunnen te maken krijgen met een andere staking. Bij de beveiliging en de passagiers- en bagageafdeling wordt het werk voor 66 minuten stilgelegd.