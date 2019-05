Erik van Muiswinkel trekt zich terug als Sinterklaas in Amsterdam

AMSTERDAM - Cabaretier Erik van Muiswinkel heeft besloten dat hij toch niet de nieuwe Sinterklaas bij de Amsterdamse intocht wordt.

"Als cabaretier en columnist ben ik vaak wat activistisch", laat de Haarlemmer via de Stichting Sinterklaas in Amsterdam (SSIA) aan AT5 weten. "Een onopvallende, boven de partijen staande rol vervullen, staat op gespannen voet met mijn werk, levenshouding en mijn karakter. Dat vooruitzicht werd een steen op mijn maag en dat is op de lange duur niet goed."

In november vorig jaar werd bekend dat Van Muiswinkel eind dit jaar zou optreden als nieuwe Sinterklaas. Hij zou het stokje over gaan nemen van Jeroen Krabbé, die de afgelopen tien jaar de goedheiligman is geweest.

Onderbuik-tokkies

Over de benoeming van Van Muiswinkel ontstond vorig jaar al ophef. Critici wezen op eerdere uitspraken van Van Muiswinkel. Zo noemde hij een voorstander van Zwarte Piet in 2016 "een domme kankerlul". Ook stond op zijn twitteraccount dat sommige voorstanders van Zwarte Piet "kankerracisten" en "onderbuik-tokkies" waren, al zei hij later dat zijn Twitteraccount toen was gehackt.