Haarlemse Diana wint Miss Gay Holland niet: 'Wedstrijd ging niet alleen om lesbische vrouwen'

HAARLEM - Diana van den Born uit Haarlem heeft niet genoeg stemmen gekregen om Miss Gay Holland 2019 te worden. Transgender Jo-Enny Vosman uit Dussen heeft de verkiezing gewonnen. "Het is jammer. Als er een competitie is, is het leuk als je wint. Maar het was sowieso een eer om genomineerd te zijn", zegt Diana.

De Haarlemse zet zich al jaren in voor met name lesbiënnes. In een eerder interview met NH Nieuws zei ze dat er veel aandacht is voor de transgemeenschap en minder voor lesbische vrouwen. "Vaak durven ze zichzelf ook niet naar voren te schuiven", zei ze toen.

Om de verkiezing te winnen, moesten de deelneemsters de meeste stemmen krijgen van het publiek. Iedereen kon stemmen. Het vaakst werd er dus gestemd op Jo-Enny. Hoeveel stemmen Diana uit Haarlem kreeg, weet ze niet. "Ik heb niks van de organisatie gehoord. Ik heb via Facebook vernomen wie de winnaar is."

Lees ook: Haarlemse Diana wil Miss Gay Holland worden: "Lesbische gemeenschap nog best onzichtbaar"

Miss Gay Holland 2019 wordt sinds 2011 gehouden door stichting PinkPromiss. De verkiezing werd ooit opgezet met als doel meer zichtbaarheid te geven aan de lesbische vrouwen in Nederland. "Dit jaar stond de Miss Gay Holland verkiezing in het teken van diversiteit", laat de organisatie weten via Facebook. Naast lesbiennes konden ook biseksuele vrouwen en transvrouwen zich aanmelden.

Verkiezing was voor lesbische vrouwen

Diana is blij voor de winnares en ze hoop dat ze een boegbeeld gaat zijn, ook voor lesbische vrouwen, maar ze vindt het raar dat de verkiezing niet meer alleen over lesbische vrouwen gaat. "De organisatie heeft de verkiezing ooit opgestart met als doel om de lesbische vrouwen meer zichtbaarheid te geven. Ergens vind ik het dan bijzonder dat een transvrouw, die heteroseksueel is, miss gay wordt. Maar uiteindelijk heb ik vrede met elke winnares die zich inzet voor de community."