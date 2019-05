Stakende chauffeurs: "We werken vroege, late, nacht- en gebroken diensten"

ALKMAAR - "Tot ons 75e werken gaan we niet op een gezonde manier halen", aldus de stakende buschauffeur Nico Leegwater. Vanaf 03:45 uur staat hij al met collega's en vlaggen aan de Helderseweg in Alkmaar. Deze dag is nodig, vinden ze.

Onze verslaggever sprak twee actievoerende chauffeurs over het belang van de ov-staking en wat ze ervan vinden dat veel Nederlanders daar nu de dupe van zijn.