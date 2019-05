Lege kappersstoelen door ov-staking in Velsen-Noord: "Niet knippen, maar vegen"

VELSEN-NOORD - Kapper Jan Waagmeester maakt er vandaag het beste van. Vandaag staakt het personeel in het openbaar vervoer voor een beter pensioen, waardoor vijf klanten plotseling de afspraak bij hem moesten verzetten. "Niet knippen, maar vegen vandaag."

De kapsalon van Waagmeester heeft veel klanten wonen aan de andere kant van het Noordzeekanaal, die meestal werken bij de staalfabriek in Velsen-Noord. "De fietsers kunnen niet over de pont, en de sluisroute ligt er ook uit", verklaart de kapper, die ondertussen de stoep voor zijn zaak veegt. "Een ander die met de bus wilde komen, lukte het ook niet en heeft de afspraak verzet naar morgen", aldus Waagmeester tegenover NH Nieuws.

Ondanks de lege stoelen heeft hij alle begrip voor de staking. "Het is gewoon ontzettend zwaar. Als je 40 of 50 jaar voor een baas hebt gewerkt, dan is het toch ook gewoon mooi geweest? Ik snap het wel."

Krantje

Jan maakt er vandaag het beste van. "Nee, ik maak me niet meer zo druk hoor. Dan maak ik het hier netjes met de bezem, lees ik mijn krantje, en loop ik morgen een stapje harder."

