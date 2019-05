Ook morgen staking op Schiphol, maar geen hinder voor ov

De werkonderbrekingen in de beveiliging en bagage en incheckbalies beginnen om 12.30 uur en duren tot 13.36 uur. Honderden werkers zouden zich hebben aangemeld. Een deel van de actievoerders vertrekt daarna naar Den Haag voor de demonstratie op het Malieveld. Medewerkers van KLM leggen het werk niet neer, maar een deel van hen sluit aan bij het actieprogramma en de demonstratie in Den Haag.

Vertrekhallen

De actievoerders komen vanaf 12.30 uur bij elkaar op Schiphol Plaza; bij de aankomst- en vertrekhallen. FNV: "Wij willen dat de AOW leeftijd op 66 jaar bevroren wordt. En wij willen dat de boete voor bedrijven die ouderen eerder laten vertrekken, afgeschaft wordt."

In eerste instantie zou de staking plaatsvinden op maandag 18 maart, maar omdat er die dag een aanslag was in Utrecht besloten ze dit uit te stellen.