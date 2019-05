Man met scootmobiel drie keer achter elkaar van provinciale weg geplukt

SCHAGEN - De politie heeft gisteren drie keer een man op een scootmobiel van de Schagerweg (N245) in Schagen afgehaald. De man wilde per se met zijn scootmobiel over de provinciale weg rijden.

Een weginspecteur van de povincie Noord-Holland probeerde meerdere keren tot de man door te dringen, maar dat lukte niet erg. De man reed achter de rug van de inspecteur telkens weer de weg op.

Geen zin

Uiteindelijk werd de man door de politie Schagen aan de kant gezet. Agenten wilden met hem in gesprek gaan, maar daar had de man helemaal geen zin in, schrijft de politie. De bestuurder van de scootmobiel is, uiteindelijk met bekeuring, de juiste weg op gestuurd.