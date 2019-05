Nieuwe veerboten Terschelling en Vlieland liggen voor kust Texel

DEN HELDER - In het Marsdiep, tussen Den Helder en Texel, ligt het schip de Sun Rise met aan boord de nieuwe schepen voor Terschelling en Vlieland. Gisteravond kwamen de schepen na een lange tocht aan vanuit Vietnam. Ze zullen uiteindelijk in Harlingen worden afgebouwd.

De schepen vertrokken op 8 maart vanuit Vietnam en voeren via Kaap de Goede Hoop richting het noorden. Het gaat om de Willem Barentsz en de Willem de Vlamingh. Het zijn catamarans die varen op LNG (vloeibaar aardgas).

Volgens Omrop Fryslan zijn de schepen met vertraging aan gekomen door financiële problemen bij de bouwer van de schepen. De veerboten worden de komende tijd afgebouwd in Harlingen. Ze worden in 2020 in de vaart genomen.