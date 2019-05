Groep Britten naar overkant Noordzeekanaal gebracht met redactiebus NH Nieuws

VELSEN - De landelijke ov-staking is lang van tevoren aangekondigd, maar toch zijn er mensen die geen rekening hadden gehouden met veel vertraging. Dat geldt ook voor een groepje Britten. De mannen wilden met de Velserpont naar de overkant, maar dat gaat vandaag niet lukken. NH Nieuws helpt de groep.

"De veerpont vaart niet blijkbaar. Een man in het hotel had ons al gewaarschuwd. Hij dacht niet dat er openbaar vervoer zou gaan. En toen we hier kwamen bleek dat er inderdaad niks vertrekt", vertelt een van de Engelse mannen aan NH Nieuws.

De groep mensen was van plan om vandaag naar Den Helder te fietsen en vanaf daar de boot te pakken naar Texel. De ov-staking gooit wat roet in het eten. Toch hoeven de plannen niet helemaal te veranderen. De fietsers mogen mee met de bus van NH Nieuws. Zo komen ze aan de overkant van het Noordzeekanaal. Vanaf daar kunnen ze alsnog naar Den Helder fietsen. De boot vanaf daar naar Texel vaart gewoon.

Meer mensen worden vandaag met de bus van NH Nieuws heen en weer gebracht over het Noordzeekanaal.

